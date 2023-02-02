شكرا لقرائتكم خبر عن الركراكى يزور بعثة الأهلى فى المغرب ويهنئ الفريق بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية ، وقدم لها التهنئة بعد فوز بطل مصر أمس ، الأربعاء، بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب .

وحرص الركراكي على الاحتفاء ببعثة الأهلي وتقديم دعمه لممثل الكرة العربية في ربع نهائي مونديال الأندية أمام فريق سياتل الأمريكي السبت المقبل.

وحقق وليد الركراكي مع منتخب المغرب لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والأفريقية ببطولات كأس العالم حينما قاد أسود الأطلسي للحصول على المركز الرابع في مونديال 2022 الذي أُقيم مؤخراً بقطر.

وألتقى مدرب منتخب المغربي خلال زيارته لبعثة الأهلي اليوم ،الخميس، بالمهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة.

من جانبه ،أبدى المهندس خالد مرتجي تقديره وإمتنانه لزيارة الركراكي ، موضحاً إنها تؤكد على قوة العلاقات بين مصر والمغرب وتقدير الجمهور والمسئولين في الكرة المغربية للنادي الأهلي.

وأوضح مرتجي لمدرب منتخب المغرب أن الأهلي يشعر وكأنه في بلده الثاني منذ سفره للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، مؤكداً أن الجماهير المغربية تؤازر الأهلي بشكل رائع لدرجة أن الفريق يلعب وكإنه في القاهرة ، كما أن مسئولو الكرة المغربية يحرصون على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي وهو ما ظهر بوضوح في زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لبعثة الأهلي أمس وحرصه على تذليل كافة العقبات أمام المارد الأحمر.