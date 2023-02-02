شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يحضر مباراة المنتخب الأوليمبى و الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام الجابون المقرر لها السادسة مساء غدًا الجمعة في إطار استعداد المنتخب لمواجهة زامبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب باريس 2024.

وانتظم منتخب مصر الأوليمبي فى معسكره أمس بتدريب قوى شارك فيه جميع اللاعبين وحرص ميكالى على توجيه الشكر لمسئولي الأندية لإرسالهم اللاعبين في موعد المعسكر دون تأخير .

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى :

حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبه

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.