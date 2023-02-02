5 نجوم آخرين تعثر رحيلهم باللحظة الأخيرة.. ما سبب سبب فشل انتقال زياش إلى سان جيرمان؟

المنامة - ياسر ابراهيم - في كل ساعة تتكشف تفاصيل جديدة حول فشل إتمام صفقة انتقال المغربي حكيم زياش، من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، على الرغم من وصول الناديين إلى اتفاق كامل حول ذلك.



واجتاز زياش (29 عاماً) الفحص الطبي في باريس بنجاح، لكن الصفقة فشلت لعدم التصديق على الوثائق الصحيحة في الوقت المناسب، وهو منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني – 1 فبراير/شباط 2023، وهو الوقت المسموح به لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (fifa T.M.S).



سبب فشل انتقال زياش إلى سان جيرمان

وأرسل تشيلسي وثائق خاطئة مرتين، ثم أرسلها لثالث مرة دون توقيع، وبعدها وفي الرابعة أرسل الوثائق موّقعة ولكن بعد انتهاء السوق.



وفي أحدث التطورات كشفت صحيفة leparisien أن صفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، من بنفيكا إلى تشيلسي، هي ما تسبب في فشل انتقال زياش باريس.



وأوضحت أن تشيلسي طالب محاميه بالتركيز والعمل على إنهاء صفقة الأرجنتيني، وإهمال باقي الملفات الأخرى ومن بينها انتقال زياش إلى البي إس جي.



تسبب ذلك بغضب إدارة باريس سان جيرمان، التي وعدت، بحسب صحيفة Telegraph البريطانية، بعدم التعامل مع تشيلسي مرة أخرى في المستقبل.



وحاول سان جيرمان إقناع رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا بتسجيل زياش، بحكم تقديمه للأوراق في الوقت المناسب، وأن الخلل يتحمله تشيلسي، لكن الرابطة رفضت ذلك، وقررت رفض الاستئناف لتفشل الصفقة رسمياً.



5 صفقات تعثرت في اللحظة الأخيرة

ولم يكن زياش هو اللاعب الوحيد الذي عاش هذه اللحظات الصعبة، إذ سبقه عدة لاعبين، نسلط الضوء على خمسة منهم في السطور التالية.



1. دافيد دي خيا

في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، كان تركيز الإعلام منصباً على جهود ريال مدريد للتعاقد مع دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد.



اتفق الناديان حينها على إتمام صفقة تبادلية، تقضي بانتقال دي خيا من "أولد ترافورد" إلى "سنتياغو برنابيو"، وفي التوقيت نفسه يحصل مانشستر يونايتد على خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.





تم الاتفاق بين الناديين في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ليحصل ريال مدريد على الأوراق الرسمية التي تؤكد إتمام العملية بعد دقيقتين من إغلاق "الميركاتو".



وعليه فشل النادي "الملكي" في تسجيل دي خيا بين صفوفه، لتنهار الصفقة بالكامل، ليبقى الحارس الإسباني في مانشستر، ونافاس في مدريد.



2. إريك مكسيم تشوبو موتينغ

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية لعام 2011، توصل ناديا كولن وهامبورغ لنقل المهاجم الكاميروني من الثاني إلى الأول.



وتقول "ليكيب" إن جهاز "الفاكس" تسبب في إفشال الصفقة، إذ استغرق الجهاز وقتاً طويلاً كي يعمل، ويقوم بإرسال الوثائق التي تؤكد إتمام العملية، التي كان سيصبح بموجبها موتنيغ لاعباً في كولن.



بعد 12 دقيقة من محاولة تشغيله، أرسل الفاكس المستندات إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، لكن الوقت كان قد نفد، وأغلق السوق نافذته.



3. موسى سيسوكو

لم يرق لسيسوكو هبوط فريقه نيوكاسل يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في نهاية موسم 2015-2016، فأخذ يبحث عن نادٍ جديد يلعب في صفوفه.



ونجح سيسوكو في غايته، إذ اتفق مع إيفرتون على كل البنود، وتبقى فقط إجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقد، وبالفعل أرسلت إدارة "التوفيز" طائرة خاصة من أجل نقل اللاعب على وجه السرعة وتوقيع العقد، لكن موسى أغلق هاتفه، وقطع خط التواصل مع الجميع.



في ذلك الوقت، تمكن توتنهام من الوصول إليه وأقنعه بالانضمام إلى صفوفه، خاصة أن الفريق اللندني يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهو ما تم في النهاية.



4. أنتوني مارسيال

في يوم 30 أغسطس/آب 2014، توصل ناديا موناكو وفالنسيا إلى اتفاق يقضي بانتقال أنتوني مارسيال من الأول إلى الثاني.



في اليوم نفسه كان الكولومبي راداميل فالكاو يشاهد مباراة فريقه موناكو ضد ليل من المدرجات، وتم رصده وهو يتحدث بالهاتف، وكان بجانبه وكيله خورخي مينديز.



وأسفرت تلك المكالمة عن انتقال فالكاو إلى مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي دفع موناكو إلى عدم التفريط بمارسيال، الذي اعترف وكيله فيليب لامبولي بأن أنتوني كان سيغادر بالفعل، لولا رحيل فالكاو في اللحظة الأخيرة.



5. بنجامين موارواري

كاد انتقال اللاعب الزيمبابوي من بورتسموث إلى مانشستر سيتي يفشل في اللحظات الأخيرة لسبب غريب للغاية، وهذه المرة الفاكس بريء مما حدث.



وصل بنجامين إلى المطار من أجل السفر إلى مدينة مانشستر ثم التوقيع "للسيتزنس"، لكن اللاعب نام أثناء انتظار موعد رحلته.



فقد بنجامين فرصة السفر في ذلك الموعد، ليحجز رحلة أخرى فوّتها مرة أخرى للسبب نفسه، قبل أن يصل في وقت متأخر من يوم 31 يناير/كانون الثاني 2008، إلى مقر "السيتزنس".



في واقع الأمر وقّع بنجامين على عقده مع مانشستر سيتي بعد إغلاق سوق الانتقالات، لكن لحسن حظه صدّقت رابطة "البريميرليغ" على الصفقة بعد أيام.



(عربي بوست)