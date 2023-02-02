الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله الدولي

أعلن المدافع الفرنسي رافاييل فاران اعتزاله اللعب الدولي اليوم الخميس معبراً عن امتنانه للأوقات الجميلة التي عاشها خلال فترة تمثيله لمنتخب فرنسا.



وكتب وصيف مونديال قطر 2022 عبر حسابه على إنستغرام: "أفكر منذ بضعة أشهر في الأمر وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دولياً".



وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ قرار فاران جاء بعد الكثير من الدراسة إذ فضّل صاحب الـ29 عاماً تركيزه على مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.



وعانى فاران مؤخراً من عدة إصابات أثرت على مسيرته مع فريقه.



وخاض فاران 93 مباراة مع منتخب فرنسا وتوّج بلقب كأس العالم 2018 ووصافة مونديال قطر 2022.



وقال فاران: "تمثيل بلادنا الرائعة لعِقد من الزمان من أعظم ما تشرفت به في حياتي، في كل مرة ارتديت فيها القميص الأزرق المميز شعرت بإحساس كبير بالفخر وبواجب بذل كل جهد واللعب بقلبي والرغبة في الفوز في كل مرة أنزل فيها لأرض الملعب".

