شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لباريس سان جيرمان بعد إصابة مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية صدمة موجعة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي فيما يخص إصابة النجم كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة أمس في مباراة الفريق بالدوري الفرنسي.

وتعرض مبابي للإصابة أمس الأربعاء في مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبيليه ليغادر الملعب قبل الدقيقة 21 من زمن المباراة.

مبابي يغيب عن مباراة بارين ميونخ

وكشف باريس سان جيرمان عن المدة التي سيغيبها اللاعب عن المباريات حيث أكد الموقع الرسمي للنادي أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وبذلك، فقد تأكد غياب مبابي عن مباراة بايرن ميونخ الألماني المنتظرة في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

راموس يجري الفحوصات الطبية لمعرفة حجم إصابته

وفي سياق متصل، أشار بيان باريس إلى أن المدافع سيرجيو راموس، سيجري المزيد من الفحوصات الطبية، اليوم الخميس، للوقوف على حجم إصابته.

