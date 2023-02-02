شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد هيئة استاد القاهرة على حسم مصير مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك، رد هيئة استاد القاهرة من أجل الموافقة على عودة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة، وذلك بعد نقلها إلى استاد برج العرب بسبب أعمال الصيانة فى استاد القاهرة.

وينتظر مسئولو الزمالك خطاباً من نظرائهم فى هيئة الاستاد خلال الساعات المقبلة فيه تأكيدات على موافقتهم لخوض الأبيض مباراته الأولى فى أفريقيا على نفس الملعب الذى يخوض عليه جميع مبارياته بالدورى فى ظل الحاجة الماسة لأول ثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار فى أفريقيا والتأهل لدور الثمانية.

ويواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى يوم 10 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.

من ناحية أخرى تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.