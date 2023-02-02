شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتعادل سلبيا مع المنيا بمجموعة الصعيد والجونة يهزم الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مواجهة لافيينا مع المنيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع لافيينا رصيده إلى النقطة 36 في صدارة جدول ترتيب مجموعة الصعيد، فيما رفع فريق المنيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

وحقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق الألومنيوم بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث ويقلص الفارق مع المتصدر لثلاث نقاط فقط، بينما توقف رصيد الألومنيوم عند 22 نقطة فى المركز السادس.

وحسم التعادل الإيجابي ديربي أسيوط بين البترول والأسمنت ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع بترول أسيوط رصيده إلى 35 نقطة في الوصافة، بينما رفع أسمنت أسيوط رصيده إلى 18 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

طامية 0/ 1 النصر للتعدين

بترول أسيوط 1 /1 أسمنت أسيوط

لافيينا 0/0 المنيا

الجونة 1 /0 الألومنيوم

ديروط 3 /1 مصر المقاصة

وتستكمل مباريات الجولة السادسة عشرة من مجموعة الصعيد غدا الجمعة بمواجهة ملوى صاحب الرابع عشر برصيد 14 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ثم مباراتى شبان قنا مع الفيوم، وكيما أسوان مع المدينة المنورة يوم السبت.