شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يواصل برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع المثلوثي لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي للزمالك، في ظل الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة.

في سياق مختلف عقد أسامة نبيه المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية مباراة فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأكد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مهما كانت الظروف.

وركز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني وخضع جميع لاعبي الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية القوية لتجهيزهم بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.