شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية للأساسيين.. وتقسيمة قوية للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم الخميس، ضمن الاستعداد دون راحة لمواجهة فريق سياتل الأمريكي في الجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

وأدت المجموعة التي شاركت في مباراة أمس أمام أوكلاند سيتي مرانا بدنيا واستشفائيا في فندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الفني ومدرب أحمال الفريق.

وخاض اللاعبون جلسات استشفائية في «الجيم» وتدريبات خفيفة؛ للتخلص من إجهاد مباراة أمس.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام أوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، في مران قوي على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وادى اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم المدير الفني المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.