شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" ينشر صورة مع مولوده الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك بمولود جديد خلال الساعات الماضية، وتلقى اللاعب تهنئة زملائه.

ونشر الونش صورة مع طفله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقاً عليها:" اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم".

في سياق مختلف عقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية مباراة فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأكد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مهما كانت الظروف.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه على رفع المعدل البدني وخضع جميع لاعبي الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية القوية لتجهيزهم بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.