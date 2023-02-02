شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: هانى تعرض لكدمة قوية بالعضلة الأمامية.. ولطفى ينتظم فى مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد هاني، مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أمس أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي.

وأوضح أبوعبلة أن «هاني» خضع لفحص طبي صباح اليوم ثبت من خلاله سلامته من الإصابة، ومن ثم تأكد جاهزيته لمباراة سياتل الأمريكي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن علي لطفي، حارس الفريق، خاض جانبًا من التدريبات الجماعية في مران اليوم، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد.

وأوضح أنه فضل خضوع علي لطفي لتدريبات بدنية واستشفائية بشكل منفرد في بقية فقرات المران؛ بسبب تعرضه لكدمة في الكتف.

وأكد «أبوعبلة» أن علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي للفريق غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.