شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينسق حفل لتكريم أحمد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين عن التنسيق لإقامة حفل تكريم للنجم أحمد الأحمر قائد المنتخب السابق ولاعب الزمالك الحالى الذى إعتزل اللعب دوليا .

و شهدت بطولة العالم الأخيرة عدم تواجد أحمد الأحمر الذى أعلن إعتزاله الدولى بعد حصد بطولة أفريقيا التى حصل الفراعنة على لقبها بمصر شهر يوليو الماضى .

كتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.