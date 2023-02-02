شكرا لقرائتكم خبر عن "ونش" الزمالك يهنئ مدافع الأهلى بعيد ميلاده الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تهنئة محمد عبد المنعم لاعب الأهلى بعيد ميلاده بنشر صورة تجمعهما عبر "استورى إنستجرام".

واحتفل محمد عبد المنعم بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد عبد المنعم فى الأول من فبراير عام 1999، وبدأ مسيرته الكروية داخل جدران قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وبعد تصعيده إلى الفريق الأول، وأدرك عبد المنعم أن الحصول على فرصة أساسية فى دفاع الأهلى فى ظل وجود لاعبين مخضرمين، لن يكون أمراً سهلاً، لذلك فضل عبد المنعم الإعارة إلى سموحة لتتم إعارته فى موسم 2019 / 2020، ومع الفريق السكندرى بزغ نجمه وتألق، وشارك فى 33 مباراة وسجل خلالهم هدفين.

وعقب عودته من الإعارة رفض عبد المنعم أن يكون ضمن الأوراق البديلة على الدكة الحمراء، مؤمناً بقدرته على المشاركة الأساسية، واستقر الأهلى على إعارته إلى نادى فيوتشر فى بداية الموسم الجارى، ليتألق مجدداً ويثبت كفاءته، قبل أن ينضم إلى صفوف المنتخب الوطنى ويبدأ رحلة التألق الدولى.

مباراة بعد الأخرى مع الفراعنة أثبت محمد عبد المنعم أنه لاعب من طراز كبير، وامتداد طبيعى لأجيال حفرت اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة المصرية، واستحقت عن جدارة لقب صخرة الدفاع، بعدما قاتلت للوصول إلى أفضل مستوى سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطنى.

نجح عبد المنعم مع الفراعنة فى اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام السودان، بعد الهدف الذى أحرزه خلال اللقاء، ولم يكتفى بهذا وحسب، بل نجح أيضاً "كامبوس" فى التقدم بشجاعة لا مثيل لها لتسديد إحدى ركلات الجزاء أمام كوت ديفوار فى دور الـ 16 من أمم أفريقيا ليساهم مجدداً فى تأهل الفراعنة إلى ربع النهائى.

وبعد تألقه وتثبيت أقدامه، لم يكن أمام الأهلى خياراً سوى استعادة نجم دفاع الفراعنة من فيوتشر بعد قطع إعارته ليعود عبد المنعم مجدداً إلى البيت الأحمر.

وإجمالا شارك محمد عبد المنعم فى 38 مع الأهلى بإجمالى 3125 دقيقة سجل خلالها ثلاثة أهداف وتلقى ثمانية إنذارات، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلى.