شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخطى حاجز الـ 100 ميدالية في بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن لاعبو نادي الزمالك من تحقيق فوز ثمين وغالٍ للنادي ضمن منافسات بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين للعام 2023 ، واستطاع النادي أن يتخطى رصيد المائة ميدالية خلال المنافسات المقامة على ملاعب نادي الصيد 6 أكتوبر ، وحصل النادي على 123 ميدالية تتضمن 81 ميدالية ذهبية و7 فضية و35 برونزية بمجموع 42 لاعبا تنوعت بين فرق البنات والبنين بين المراحل العمرية التي تتراوح ما بين 11 الى 13 عامًا.

ونافست بقوة فرق الناشئين بنوعيها رجال وآنسات، وكان في المقدمة في اليوم الأول فريق الزمالك تحت 11 سنة بنين حيث حصل 9 ميداليات ما بين الجملة الإجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 3 ميداليات لكل لاعب على حدة، والتي كانت من نصيب 3 لاعبين حيث حصل أحمد محمد السيد وعلي هيمن عبد العال على 6 ميداليات ذهبية، بينما حصل في نفس الفئة العمرية اللاعب محمود خالد امين على ذهبية وبرونزيتين.

أما فريق البنين تحت 12 سنة فحصل على 18 ميدالية ما بين الجملة الاجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 13 ميدالية ذهبية و5 برونزية والتي حصل عليها بالترتيب اللاعبين زياد محمد أحمد ولؤي محمد السيد وياسين محمود عبد البر وابراهيم محمد السيد وياسين اسامة رمضان ومالك محمد خيري.

بينما حصل فريق البنين بالزمالك تحت 13 سنة على 9 ميداليات ما بين الاجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 6 ميدالية ذهبية لكل من اللاعبين اسر اسامة محمد وكريم ابراهيم ابو خليل بينما حصل في نفس الفئة العمرية اللاعب حمزة ياسر هاني على الميدالية الفضية وبرونزيتين وغاب عن البطولة اللاعب مصطفى عصام فوزي للاصابة.

وحصلت لاعبات الزمالك في المرحلة العمرية تحت 13 سنة آنسات على 30 ميدالية ما بين الجملة الاجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 8 ميداليات ذهبية و4 فضية و18 برونزية، وحققت هذا الفوز اللاعبات رزان اسامة ومريم وليد محمد وآيتن محمد السيد وسارة تامر أحمد ومريم وليد عرابي وايتن حاتم وحلا وليد وماجدة محمد وكنزي معتز وجنى عمر..

وحققت لاعبات الزمالك آنسات تحت 12 سنة المركز الأول برصيد 24 ميدالية ذهبية ما بين الجملة الاجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 3 ميداليات ذهبية لكل لاعبة على حدة، وهن حلا طارق سليمان وليلى احمد جلال وحلا عمرو ماهر وريتاج محمود عبد الله وربا منصور محمد ولمى هيثم مصطفى وهنا كريم امين ورودينا احمد عبد الحميد.

وحصدت لاعبات الزمالك آنسات تحت 11 سنة 33 ميدالية ما بين الجملة الاجباري والاختياري والفردي العام بنصيب 23 ميدالية ذهبية وفضيتين و8 ميدلية برونزية، وهن ريجان محمد احمد وخديجة حاتم غريب واريام وليد فاروق واميلي إيهاب عاطف وجايدة محمد ناجي وجنى عماد احمد وكرمه محمد مصطفى الباز ولوجين أحمد محمد ويارا على عصام ولوجين كريم وريماس شريف محمد ..

من ناحية أخرى تمكن الجهاز الفنى من تحقيق هذا الإنجاز بقيادة رئيس الجهاز الفني للجمباز أبوالعلا محمد إبراهيم، والمدرب العام لترامبولين البنين إسلام أبوالعلا، والمدرب العام لترامبولين البنات أحمد أبوالعلا، وجمال جابر محمد مدرب اللياقة البدنية، بمشاركة المدربين يوسف عاطف شحات وعمر عمرو حسين، محمد اسامة علي، محمد عماد ابو الفتوح، أيمن أمجد محمود، زياد اشرف يونس، محمد عادل السيد، كريم حازم حسين، بالإضافة إلى كابتن مدحت عبد القادر المدير الإدارى للجهاز واسلام اسماعيل محي الدين الاداري..

وتم تسليم الميداليات بحضور كل من الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد والمستشار أحمد جلال ابراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية بنادي الزمالك .