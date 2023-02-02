شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أسامة نبيه مع لاعبي الزمالك قبل مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية مباراة فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأكد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مهما كانت الظروف.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه على رفع المعدل البدني وخضع جميع لاعبي الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية القوية لتجهيزهم بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.