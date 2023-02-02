شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز ينضم لجهاز كوبر فى تدريب منتخب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ، مع الأرجنتيني هيكتور كوبر في منصب المدرب المساعد بعد تولي الأخير قيادة منتخب سوريا خلال الفترة المقبلة.

أتم الاتحاد السوري لكرة القدم اتفاقه مع المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنياً لقيادة منتخب سوريا.

وأعلن اتحاد سوريا لكرة القدم عن تولي المدير الفني هيكتور كوبر تدريب سوريا.

ومن المقرر أن يصل المدرب الجديد لمنتخب سوريا الأول وجهازه المساعد إلى سوريا في الأيام القليلة القادمة .

ودرب المدرب الأرجنتيني الوصل الإماراتي، وقاد منتخب مصر للتأهل إلي كأس العالم 2018 وقاده في المباريات الثلاثة بدور المجموعات بمونديال روسيا ،و كانت آخر تجارب كوبر مع منتخب الكونغو الديموقراطية.