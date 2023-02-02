شكرا لقرائتكم خبر عن باولن فوافي لاعب المحلة السابق ينضم إلي نادى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي سانت باوليس في دولة مدغشقر، عن انضمام باولن فوافي لاعب نادي غزل المحلة السابق بشكل رسمي، رغم وعد اللاعب بعدم الانضمام إلي نادي اخر عقب فسخ التعاقد بالتراضي بناء على رغبة الأخير الذي طلب إنهاء تعاقده الممتد حتى نهاية الموسم الحالي لظروف أسرية.

فوافي

وتنازل باولن فوافي (35 عاما) عن مستحقاته لدى غزل المحلة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 10 آلاف دولار، كما وضعت ادارة النادي شرطا يقضي بسداد فوافي 30 ألف دولار لغزل المحلة، حال انتقاله لأي ناد مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتقدم فوافي لإدارة نادي غزل المحلة بطلب لإنهاء تعاقده بسبب ظروف مرض ابنته وحاجتها لإجراء جراحة دقيقة في القلب في فرنسا، ورغبة اللاعب في التواجد بجوارها خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه لن يلعب لأي ناد آخر في مصر إلا للمحلة حال تفكيره في العودة بعد الجراحة، في ظل المعاملة الجيدة التي حظي بها من إدارة النادي والجهاز الفني خلال فترة تعاقده مع النادي.