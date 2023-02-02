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شكرا لقرائتكم خبر عن باولن فوافي لاعب المحلة السابق ينضم إلي نادى جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
فوافي
وتنازل باولن فوافي (35 عاما) عن مستحقاته لدى غزل المحلة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 10 آلاف دولار، كما وضعت ادارة النادي شرطا يقضي بسداد فوافي 30 ألف دولار لغزل المحلة، حال انتقاله لأي ناد مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.
وتقدم فوافي لإدارة نادي غزل المحلة بطلب لإنهاء تعاقده بسبب ظروف مرض ابنته وحاجتها لإجراء جراحة دقيقة في القلب في فرنسا، ورغبة اللاعب في التواجد بجوارها خلال هذه الفترة، مؤكدا أنه لن يلعب لأي ناد آخر في مصر إلا للمحلة حال تفكيره في العودة بعد الجراحة، في ظل المعاملة الجيدة التي حظي بها من إدارة النادي والجهاز الفني خلال فترة تعاقده مع النادي.
وجاءت صفقات غزل المحلة في الانتقالات الشتوية كالتالي
1- حازم موسى مهاجم فريق الإسماعيلي على سبييل الإعارة لمدة ستة أشهر.
2- علاء عاشور مواليد 2003 قادما من نادي بدر، لمدة اربع مواسم ونصف.
3- إسلام إبراهيم مواليد 2003 قادمة من كوم حمادة، لمدة اربع مواسم ونصف.
4- أحمد رضا الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
5- مصطفى أسامة ديشت قادما من سبورتنج كاسل في الدرجة الثانية لمدة 5 مواسم مقبلة.
6- النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات.
7- إبراهيم عايش قادمة من فريق أسوان، لمدة موسمين ونصف.الراحلون عن غزل المحلة
8- طارق سامي قادمة من فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.