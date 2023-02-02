شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، تلقى صدمة كبرى قبل مباراة فريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن تشخيص كيليان مبابي النهائي، والتي أوضحت أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ، وخضعاللاعب لفحوصات شاملة وجاءت نتيجتها مقلقة بعض الشيئ خاصةً قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

وكان مبابي تعرض للإصابة بألم شديد في الركبة والفخذ الأيسر بعد تدخل قوي مع ليو ليروي لاعب مونبلييه، وسيخضع اللاعب لفحوصاتآخرى خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مدة غياب مبابي المتوقعة، من المحتمل أن تكون 3 أسابيع، وهذا يعني أنه سيغيب عن المشاركة في مباراة بايرن ميونيخ.