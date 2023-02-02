موعد مواجهة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد عشاق ومتابعي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والوطن العربي، لمتابعة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب، أمام نظيره فريق وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة البريميرليج لموسم 2023/2022.

ومن المقرر أن يلتقي الريدز بالذئاب يوم السبت المقبل الموافق الرابع من فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد مولينيو، فعاليات اللقاء المرتقب بين ليفربول ونظيره وولفرهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في افريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.