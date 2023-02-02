شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الخميس بإستاد القاهرة فى قمة دور قبل النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023 .

موعد مباراة الأهلى و الزمالك

تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام قبل نهائى دورى رجال الطائرة فى الثامنة مساء اليوم ، حيث تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس .

و تشهد هذه الجولة أيضا لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الطيران و بتروجت مع سموحة .

وحدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم السبت المقبل ، موعدا لإقامة قرعة " بلاى أوف " قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023 و ذلك بمقر الإتحاد فى الثانية عشر ظهرا .

كما يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للموسم الحالى 2022 / 2023 المحتمل أن يقام نهاية إبريل القادم ، حيث يتم تحديد الموعد النهائى بناءا على موعد بطولة أفريقيا للأندية .

وأعلن الاتحاد نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى 2023.