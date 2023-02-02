شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة ليون للتنس من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فشلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس و "المصنفة رقم 50 عالميا" ، في التأهل من دور الـ 16 لبطولة ليون المفتوحة للتنس، وجاء ذلك عقب خسارتها أمام التشيكية ليندا نوسكوفا "المصنفة رقم 56 عالميا" بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و2-6.

يذكر أن ميار شريف صعدت لهذا الدور، عقب انسحاب منافستها الكرواتية آنا كونجو، المصنفة رقم 142 عالميا، بالدور الأول الـ 32 ، حيث فازت ميار في المجموعة الأولى 6-2 وتقدمت في الثانية 3-2، وذلك قبل انسحاب اللاعبة الكرواتية.

وتقام البطولة حاليا بفرنسا خلال الفترة من 28 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري.