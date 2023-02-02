شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة ليون للتنس من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يذكر أن ميار شريف صعدت لهذا الدور، عقب انسحاب منافستها الكرواتية آنا كونجو، المصنفة رقم 142 عالميا، بالدور الأول الـ 32 ، حيث فازت ميار في المجموعة الأولى 6-2 وتقدمت في الثانية 3-2، وذلك قبل انسحاب اللاعبة الكرواتية.
وتقام البطولة حاليا بفرنسا خلال الفترة من 28 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري.
وكانت ميار شريف قد ودعت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة من البولندية ماجدة لينيت، في مجموعين دون رد، وذلك بعد تأجيل المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وخسرت ميار شريف المجموعتين الأولى والثانية، في مستهل مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد انتهاء المجموعة الأولى بنتيجة 5- 7، قبل أن تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1، لتستقر في الترتيب 54 على العالم بعد وداع البطولة.
يشار إلى أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، هي أولى البطولات الكبرى «جراند سلام» التي تنطلق هذا الموسم، وانتهت منافساتها أمس.