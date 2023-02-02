شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعد بمنح الناشئين الفرصة فى الإسماعيلى على طريقة عمر الساعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، على منح الفرصة لرباعى فريق الشباب مواليد 2001 خلال المباراة الودية التى أقيمت ضد المريخ السوداني.

وشارك فى اللقاء كل من عبد الله السعيد ومحمد طاهر ومحمد البحيرى ونادر فرج، فى إطار سعى ”ميدو” للتعرف على الإمكانيات الفنية والبدنية للاعبين الواعدين داخل قطاع الناشئين تمهيدًا للاستعانة بهم فى أقرب فرصة مثلما حدث مع عمر الساعى صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 2003 فى الآونة الأخيرة.

وكان الإسماعيلى قد فاز على النادى السودانى برباعية نظيفة ضمن برنامجه الإعدادى لاستكمال مسابقة الدورى العام.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.