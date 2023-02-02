شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب منتخب اليد من بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حصد عدد من المكاسب من خلال المشاركة الأخيرة ببطولة العالم التى إختتمت ببولندا و السويد و إحتل الفراعنة من خلالها المركز السابع فى الترتيب .

ويرصد الخليج 365 أبرز مكاسب الفراعنة كالتالى :

الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار

نجح منتخب اليد من خلال هذه النسخة فى الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار للمرة الثالثة على التوالى و الإحتفاظ أيضا بمركزه فى النسخة الماضية .

فتح الباب لزيادة عدد المحترفين

كما أن هذه النسخة فتحت الباب لزيادة عدد المحترفين فى المنتخب ، فى ظل إهتمام الأندية الأوروبية بضم الحارس عبد الرحمن حميد و إعلان نيم عن ضم مهاب سعيد و إنتقال أحمد هشام دودو من نيم إلى مونبلييه .

الإعتماد على الشباب الواعد

كما شهدت هذه البطولة الإعتماد على الشباب الواعد و أبرزهم محسن رمضان الذى عوض غياب النجم أحمد الأحمر المعتزل دوليا و غياب يحيى خالد الذى إبتعد بسبب إصابة الرباط الصليبى ، فضلا عن تألق الشاب مهاب سعيد .