شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب منتخب اليد من بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ويرصد الخليج 365 أبرز مكاسب الفراعنة كالتالى :
الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار
نجح منتخب اليد من خلال هذه النسخة فى الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار للمرة الثالثة على التوالى و الإحتفاظ أيضا بمركزه فى النسخة الماضية .
فتح الباب لزيادة عدد المحترفين
كما أن هذه النسخة فتحت الباب لزيادة عدد المحترفين فى المنتخب ، فى ظل إهتمام الأندية الأوروبية بضم الحارس عبد الرحمن حميد و إعلان نيم عن ضم مهاب سعيد و إنتقال أحمد هشام دودو من نيم إلى مونبلييه .
الإعتماد على الشباب الواعد
كما شهدت هذه البطولة الإعتماد على الشباب الواعد و أبرزهم محسن رمضان الذى عوض غياب النجم أحمد الأحمر المعتزل دوليا و غياب يحيى خالد الذى إبتعد بسبب إصابة الرباط الصليبى ، فضلا عن تألق الشاب مهاب سعيد .