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مكاسب منتخب اليد من بطولة العالم 2023

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حصد عدد من المكاسب من خلال المشاركة الأخيرة ببطولة العالم التى إختتمت ببولندا و السويد و إحتل الفراعنة من خلالها المركز السابع فى الترتيب . 

 

ويرصد الخليج 365 أبرز مكاسب الفراعنة كالتالى :

 

الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار 

 

نجح منتخب اليد من خلال هذه النسخة فى الإحتفاظ بالتواجد ضمن الكبار للمرة الثالثة على التوالى و الإحتفاظ أيضا بمركزه فى النسخة الماضية . 

 

فتح الباب  لزيادة عدد المحترفين 

 

كما أن هذه النسخة فتحت الباب لزيادة عدد المحترفين فى المنتخب ، فى ظل إهتمام الأندية الأوروبية بضم الحارس عبد الرحمن حميد و إعلان نيم عن ضم مهاب سعيد و إنتقال أحمد هشام دودو من نيم إلى مونبلييه . 

 

الإعتماد على الشباب الواعد 

 

كما شهدت هذه البطولة الإعتماد على الشباب الواعد و أبرزهم محسن رمضان الذى عوض غياب النجم أحمد الأحمر المعتزل دوليا و غياب يحيى خالد الذى إبتعد بسبب إصابة الرباط الصليبى ، فضلا عن تألق الشاب مهاب سعيد .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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