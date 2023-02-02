الامارات | 18 ثانية تحرم برشلونة من ضم مدافع من الدوري الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ماتيو أليماني مدير كرة‭ ‬القدم بنادي برشلونة إن متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني أخفق في التعاقد مع خوليان أراوخو مدافع لوس أنجليس جالاكسي بعد التأخر 18 ثانية في تسجيل الصفقة باليوم الأخير في انتقالات الشهر الماضي. وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ عمره 21 عاما مقابل 6.5 مليون دولار حتى 2026.

وأوضح أليماني لمحطة موفيستار بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية "لم نتمكن من تسجيله بسبب خطأ في النظام، كان الفارق 18 ثانية فقط، سنرى ما سيقوله الفيفا". ولم يبرم النادي القطالوني أي صفقة كبيرة الشهر الماضي، بينما رحل المدافع هيكتور بليرين إلى سبورتنج لشبونة والمهاجم ممفيس ديباي إلى أتليتيكو مدريد. ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 50 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه بلنسية في وقت لاحق اليوم.