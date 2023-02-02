كهربا يوجه رسالة إلي حسين الشحات

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمود كهربا، رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب محمود كهربا لحسين الشحات: “حسين باشا المونديالي”، بينما كتب لمحمد شريف: “ابن مصر القديمة المخيف”.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن العقوبات المتوقع صدورها ضد لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد جلسة الاستماع في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الخميس في أزمة نادي الزمالك.

وقال المصدر ذاته عن أزمة كهربا: جلسة لجنة الانضباط بالفيفا والمقرر لها اليوم الخميس سوف تصدر خلالها عقوبات متوقعة من اللجنة التأديبية ضد اللاعب، وفقا لائحة الانضباط الدولية فى طبعتها الأخيرة ( عام ٢٠١٩ ) والمنشوره فى ( دليل الفيفا القانونى ٢٠٢٢ ) .

وأضاف: كهربا سوف يعاقب لعدم سداده الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك استنادا إلي نص المادة "٣" التى تمثل نطاق التطبيق الشخصي ونص المادة "٤" التى تمثل نطاق التطبيق الزمني ونص المادة "٦" التي تمثل طبيعة العقوبات التي من الممكن أن تُفرض على الأشخاص الطبيعيين "مثل اللاعبين" وعلى الأشخاص الاعتباريين "مثل الأندية" ونُلم بهم جيداً لأنهم المدخل لتفهم اللائحة وما سوف يحدث".

واستطرد: تصل العقوبات على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي بعد جلسة الإستماع إلى الإيقاف والغرامة المالية وحظر ممارسة أى نشاط رياضي وذلك وفقا لنصوص المواد سالفة الذكر.