بعد تألقه في مونديال الأندية .. هل يتم إيقاف كهربا ؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمود كهربا لاعب فريق الأهلي من العقوبة، بعد جلسة الاستماع التي ستقام اليوم لحسم عقوبة اللاعب لصالح نادي الزمالك.

وينتظر النادي الأهلي ومحمود كهربا، موقف من جلسة الاستماع التي تم تحديده من أجل البت في شكوى الزمالك ضد اللاعب على خلفية عدم دفعه لغرامة النادي الأبيض.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس، إن هناك احتمالا كبيرا جدًا بأن يتم تجديد العقوبة على محمود كهربا لاعب الأهلي اليوم.

وواصل في تصريحاته: سألنا القانونيين عن موقف اللاعب وكانت الإجابة إنه حتى لو تم تجديد عقوبة محمود كهربا، سيتم الاستئناف على الحكم في نفس اللحظة والذي بدوره يوقف تنفيذ الحكم حتى شهر سبتمبر، لذلك لن يتم إيقافه عن المشاركة.

واستكمل أحمد شوبير: لا توجد لدينا وجهة نظر أخرى عن قرار كهربا، ولكن ما أعرفه أن الجهة القانونية الموجودة لدى محمود كهربا عرضت في ردها، أنه من أجل دفع اللاعب قيمة غرامته للزمالك، لابد أن يشارك حتى يكون لديه الأموال لسداد الغرامة.

وواصل شوبير في حديثه: أن اللجنة القانونية الخاصة بمحمود كهربا، أكدت في ردها أن اللاعب لديه النية في دفع الغرامة ولكن على أقساط، وتم تحديد قيمة هذه الأقساط هذا ما أبلغوني به سننتظر القرار اليوم.