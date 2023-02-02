شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقود تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك تدريبات الفريق اليوم استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فاركو فى الجولة السابعة عشر للدورى.

يأتى ذلك بعد الاتصالات التى جرت اليومين الماضيين بين البروفيسور البرتغالى وأسامة نبيه المدير الفنى الحالى والوصول لحلول ترضى الطرفين وإزالة كافة الخلافات بينهما بعد رحيل الجهاز المعاون لفيريرا والذى كان سبب الخلاف بين الأخير ونبيه.

ويعود فيريرا لقيادة الفريق الأبيض الذى يستعد لمواجهة فاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية الإثنين المقبل والتى تعد لقاء فاصل من أجل استكمال أبناء ميت عقبة لمشوارهم فى الدورى بعد اقترابهم من صاحب المركز الثانى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن أصحاب المركزين الثانى والثالث الذى يحتلهما بيراميدز وفيوتشر برصيد 31 نقطة.