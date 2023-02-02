شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينير الأهلى بمساهماته التهديفية فى ثالث مواجهة على التوالى.. 5 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، تألقه مع القلعة الحمراء للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما ساهم في فوز الأهلى على أوكلاند سيتى في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثية نظيفة.

ونجح كهربا في صناعة الهدف الثالث للجنوب أفريقي بيرسى تاو بطريقة رائعة رغم مشاركته في آخر 10 دقائق فقط في المباراة التي جمعت الأهلى وأوكلاند سيتى أمس الأربعاء.

مساهمات كهربا

وشارك محمود عبد المنعم كهربا في 3 مباريات منذ رفع الإيقاف عنه مع النادى الأهلى، نجح خلالها في المساهمة فى 5 أهداف حتى الآن، حيث سجل هدفين في شباك سموحة بكأس مصر والزمالك بالدورى، وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه أمام سموحة وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.

وتعقد، اليوم الخميس، جلسة استماع خاصة أمام اللجنة التأديبية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلى، بعد فسخ اللاعب عقده مع الزمالك من طرف واحد والرحيل عن القلعة البيضاء.

يذكر أن كهربا تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح فريقه السابق الزمالك، وانتهت مدة الإيقاف فى 11 يناير الماضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع فريقه وتألق مع الأهلى.

ويحضر جلسة الاستماع فى سويسرا أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي، محامى كهربا التونسى على عباس الخاص، والذى سيقوم بتقديم مستندات جديدة في القضية المنظورة بالفيفا.