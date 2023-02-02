شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر نقل مباراة المصرى وسموحة إلى ستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادى المصرى، خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، يخطرها من خلاله، بنقل مباراة الجولة السابعة عشر من الدورى والتى تجمع بين سموحة والمصرى من ستاد السويس الجديد إلى ستاد برج العرب.

وأكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى والمتحدث الرسمى بإسم المجلس، أن المباراة المقبلة ستقام فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل الموافق السابع من فبراير الجاري.

ويفتقد النادى المصرى لخدمات الثنائى، إيزى إيميكا وإلياس الجلاسى فى اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسى على الإنذار الثالث.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على فريق الأمل بالنادى، والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذى يقوده فنيًّا الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى للقطاع فى المباراة التجريبية التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، والتى حضرها محمد موسى عضو مجلس إدارة المصرى والمشرف على قطاع الناشئين، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام سموحة والمقرر إقامتها فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى، وذلك بأربعة أهداف نظيفة.