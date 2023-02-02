شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد صالات الدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023 .

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة ، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.