شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. فاطمة عمر أسطورة الميداليات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى

حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى

ولدت في أكتوبر عام 1973، وبدأت تمارس رياضة رفع الأثقال منذ نحو 25 عاما.

بدأت فاطمة عمر مسيرتها مع رفع الأثقال عام 1994 ، استطاعت تحقيق بطولة الجمهورية

ثم بعد ذلك انطلقت فاطمة عمر إلى العالمية لتشارك في بطولة أوروبا المفتوحة بلسوفاكيا عام 1997 وتحقق الذهب وتكسر الرقم العالمي بثقل وزنه 100 كجم وانطلقت بعدها لتحقق الكثير من البطولات والالقاب

6 ميداليات فى البارالمبياد

تعد فاطمة عمر هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية 4 ذهبية واثنان فضية على التوالى وذلك على مستوى الأسوياء وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الميدالية السادسة فى اولمبياد طوكيو

ميداليات فى بطولات عالمية وافريقية

حققت الكثير من الذهب فى بطولات العالم وبطولات إفريقيا وأيضاً بطولة دولية متنوعة مثل بطولة فزاع كما تم اختيارها أكثر من مرة كأفضل لاعبة رفع أثقال على مستوى العالم من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ،وأيضاً حصلت على وسام الجمهورية ثلاث مرات.