إنبى يجهز الأوغندى "كاكوزا" لمباريات الفريق فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - وضع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامجاً تأهيلياً خاصاً للأوغندى ديريك كاكوزا، الذى انضم للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة في الدورى المصرى الممتاز.

وطلب مسئولو إنبى سرعة إرسال البطاقة الدولية للأوغندي ديريك كاكوزا، لاعب منتخب أوغندا للشباب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى في الدورى الممتاز بعد التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة.

وتعاقد نادي إنبى مع الأوغندى كاكوزا في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي فالميرا اللاتفي؛ ليصبح الأوغندي خامس صفقات إنبي خلال شهر يناير وتم قيد اللاعب في مرحلة تحت السن.

وسبق لـ كاكوزا اللعب مع منتخب أوغندا الأول، في خمس مباريات وكذلك الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2012 بخمسة أهداف،ويأمل النادي البترولي بعد تعاقدات الشتاء في تحسن النتائج حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 16 لقاء.

قلفى سياق مختلف حذر طلعت يوسف، لاعبيه من صحوة سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعهما يوم 5 فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب يوسف لاعبيه بضرورة توخى الحذر أمام سيراميكا تحت القيادة الفنية الجديدة للتونسى معين الشعبانى، مؤكدا لهم ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، تحسن موقفهم فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويحرص يوسف على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة سموحة فى الجولة 16.