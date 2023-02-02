شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: ديانج أهم لاعبى الأهلى والأداء الجماعي سر الفوز على أوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن الأهلي قدم مستوى رائعا أمام أوكلاند سيتى في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، والقادم سيكون أفضل.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية لبرنامج "الفيلسوف": "الأهلى قدم مستوى رائعا أمام أوكلاند سيتى والقادم سيكون أفضل، وأليو ديانج أهم لاعبى الأهلى فى الفترة الأخيرة ومحمد هانى على قدر المسئولية دائما".

وأضاف أحمد حسن: "الأداء الجماعى الذى يقدمه مارسيل كولر هو النجم فى فريق الأهلى أمام أوكلاند سيتى والأهلى قادر على الوصول لمواجهة ريال مدريد".

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.