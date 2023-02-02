شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين برتغالي واسباني لخلافة كلاتنبرج فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المفاوضات مع الخبير البرتغالي مازالت جارية حتى الآن، بينما يتواجد في الصورة أيضا خبير أخر اسباني تحسبا لتعثر المفاوضات مع البرتغالي.

وتقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مؤخرا وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا ، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج وتم قبولها.

كما أكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي تستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة.