شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى دورى السلة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض فرق دورى السلة رجال وسيدات منافسات الدور الأول من بطولة السوبر والتى يختتم دورها الأول الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك فى دورى الرجال والسيدات بمباريات العودة حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

موعد مباريات القمة

على مستوى الرجال يلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 6 مارس المقبل فى الجولة الثانية عشر للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، وتقام المباراة بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة

وعلى مستوى السيدات يلتقى الزمالك مع الأهلى يوم 28 فبراير بصالة الأبيض بميت عقبة، فى الجولة العاشرة للمراكز من الأول للثامن أيضا.

وسلم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة مساء الأربعاء ميداليات المركز الأول وكأس بطولة السوبر موسم 2021/2022 لفريق الاتحاد السكندري رجال.

وتواجد وفد رسمي لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة أبو فريخة داخل صالة نادي الاتحاد السكندري يضم كلا من عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب محسن وحسين البشبيشي أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الحلو المدير التنفيذي.

كما كان فى استقبال وفد الاتحاد كلا من محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة خلال مراسم تسليم الميداليات ولقب البطولة للفريق.