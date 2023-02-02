شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا يانكون تشكر مارسيل كولار بعد فوز الأهلى على أوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إليسا يانكون ابنه مدرب حراس مرمى الأهلي، على مشاركه صورة رفقه مارسيل كولار مدرب النادى الأهلى، على حسابها على "إنستجرام"، وكانت تشكره على فوز الأهلى على فريق أوكلاند سيتي أمس الأربعاء فى افتتاحية مونديال كأس العالم للأندية.

وعلقت على الصورة المنشورة بـ"أهلاوي أنا والفخر ليا.. شكراً مستر كولار"



تغريده إليسا يانكون على انستجرام

وفى سياق آخر يستعد فريق الأهلى لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى فى 7:30 مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، فى مشواره للمنافسة على تحقيق ميدالية جديدة فى مونديال الأندية.

وحقق فريق الأهلى فوزا كبيرا على أوكلاند سيتى بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو، وذلك فى الدور التمهيدى الأول لكأس العالم للأندية المقامة فى المغرب.



إليسا يانكون رفقه مارسيل كولار

ويلتقى الأهلى مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) مساء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.