شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشارك جمهوره صور احتفاله بهدفه فى افتتاحيه كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسين الشحات لاعب النادى الأهلى المصرى صور لاحتفاله، على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" وظهر حسين الشحات فى الصور المنشورة وهو يحتفل بتسجيله أول أهداف المونديال فى المباراة الافتتاحية.



تغريده حسن الشحات على انستجرام

وعلق الشحات على الصور المنشورة بـ" الحمد لله بداية جيدة لنا، سعيد بأن أكون أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في ثلاث نسخ ويوضع اسمي وسط الكبار، ولكن الأهلي هو الكبير والأهم الآن علينا ألأن نستعد للقادم، جئنا هنا لما هو أكبر بكثير".

وفي سياق آخر أبدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سعادته البالغة بالفوز على حساب أوكلاند سيتى بثلاثية نظيفة فى افتتاح كأس العالم للأندية، والتأهل لربع نهائى البطولة، لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى، مؤكدًا أن الفريق يستحق هذا الفوز الكبير.



احتفال حسين الشحات على طريقه الدون



احتفال حسين الشحات



فرحه حسين الشحات بتسجيل اول اهداف المونديال

وأهدى الشحات الفوز على أوكلاند إلى عائلته، قائلًا: "عائلتى دائمًا هم أكبر داعم لى فى مسيرتى الكروية، هذا اليوم يشهد مناسبة عيد ميلاد والدتى كما أن الشهر نفسه يشهد عيد ميلاد زوجتى ونجلى، لذلك أهدى لهم الفوز والهدف، وأتمنى أن أكون سببًا فى إسعادهم دائمًا".

وتوجه الشحات بالتهنئة لجماهير الأهلى التى تساند الفريق باستمرار، مبديًا سعادته بالتوفيق دائمًا فى مباريات كأس العالم للأندية، التى شهدت تسجيله 3 أهداف بواقع هدف مع العين الإماراتى وهدفين بقميص الأهلى.



حسين الشحات

وقال الشحات: "لم أشارك أمام البنك الأهلى فى الدورى بسبب آلام فى الركبة ولكن تدربت جيدًا استعدادًا لمباراة أوكلاند فى أجواء باردة للغاية، ونجحت فى الظهور بشكل جيد أمام أوكلاند وتسجيل الهدف الأول فى المباراة".