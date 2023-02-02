شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشيد بحسين الشحات ويكتب اسمه فى التاريخ بجانب رونالدو وميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لفيفا على نشر صورة حسين الشحات على موقع "إنستجرام" للإشادة باللاعب المصرى، بعد تسجيله هدف يوم أمس، الذى بسببه قد انضم اسم الشحات إلى رونالدو وميسى وجاريث بيل، ويكون الشحات قد كتب اسمه فى التاريخ مع كبار اللاعبين.

وعلقت فيفا على الصورة المنشورة بـ"ميسى، ورونالدو، وجاريث بيل، وحسين الشحات، هم اللاعبون الوحيدون الذين سجلوا الأهداف فى ثلاث دورات مختلفة للمونديال".



تغريده فيفا على انستجرام

وفى سياق آخر واصل الأهلي أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثامنة بالبطولة، والتي افتتحت أمس في مدينة طنجة المغربية بلقاء الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي بالدور التمهيدي منذ بداية مشاركاته عام 2005.

وقد واصل الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في البطولة برصيد 19 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني ومونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل منهما.



احتفال حسين الشحات

كما احتل الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسباني برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.