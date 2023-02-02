شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي نادي ريال مدريد نظيره فريق فالنسيا، مساء اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مؤجلة ضمن مواجهات الجولة 17 لموسم 2022-2023 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني

وتقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني هو تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون القنوات الناقلة للقاء هي beIN Sports HD 1 وسيكون معلق المواجهة الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

من المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمام فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا – إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير – داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - رودريجو

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا - إيراي كومارت - جينك أوزكاجار- خوسيه جايا

خط الوسط: أندريه ألميدا - يونس موسى - توني لاتو

خط الهجوم: سامو كاستييخو - إدينسون كافاني - صامويل لينو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث حصد 20 نقطة.