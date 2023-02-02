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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية، وما هي القنوات الناقلة لها، وكيف تشاهد البث المباشر عبر الإنترنت.

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023؟

يشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، ونجح مرة أخرى في عبور الدور الأول بعد التفوق على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.

الآن يدخل النادي الأحمر منعطفًا جديدًا، عندما يضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني، على أن يلتقي بريال مدريد حال نجاحه عبور بوابة بطل أمريكا الشمالية.

سياتل ساوندرز أنهى هيمنة الأندية المكسيكية على بطولة الكونكاكاف، لذلك فمن المتوقع ألا يكون خصمًا هينًا، وأن تكون مباراة صعبة على الأهلي في كل الأحوال.

يلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز يوم السبت المقبل الموافق 4 فبراير 2023، على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي المصري

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