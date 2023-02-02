شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم الخميس2 _2_2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير/ شباط 2023 في الدوري الإسباني والتونسي وغيرهما.

جدول مباريات اليوم الخميس2 _2_2023

يقل تكدس المباريات مع نهاية الأسبوع، لكن تظل متعة كرة القدم حاضرة في مباريات اليوم الخميس على مختلف الأصعدة.

وتلعب مباريات مؤجلة من الدوري الإسباني، مع مباريات مثيرة في إيطاليا والسعودية وتونس.



ستكون البداية من الدوري السعودي، حيث تقام 3 مباريات في الجولة الخامسة عشرة، لعل أهمها ستكون مباراة الشباب وضمك.

وفي كأس إيطاليا، تقام مباراة ربع نهائي على أعلى مستوى، بين يوفنتوس الذي يُعاني مؤخرًا، أمام لاتسيو المتألق بقيادة مدربه ماوريسيو ساري.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة مهمة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة في الدوري الإسباني، إذ يقابل فالنسيا بعد ساعات من إقالة مدربه جينارو جاتوزو.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد × فالنسيا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

يوفنتوس × لاتسيو (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الباطن × التعاون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 2

الشباب × ضمك (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 1

أبها × الخليج (19:30 مصر، ٢0:30 السعودية) - SSC HD 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الترجي × البنزرتي (14:00 تونس، 16:00 السعودية) - AL KASS