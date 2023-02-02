شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة الوداد والهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الوداد والهلال في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، وكيف تشاهد البث المباشر عبر الإنترنت.

ويلتقي الوداد المغربي مع الهلال السعودي يوم السبت، المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في ثاني مباريات مونديال الأندية 2022.

وانطلقت البطولة بشكل رسمي يوم الأربعاء، بالمباراة الافتتاحية التي حسمها الأهلي المصري بالفوز 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد طنجة.

تُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023 من خلال قنوات SSC السعودية، بجانب قناة الرياضية المغربية، وكلاهما سوف ينقل مباراة الوداد والهلال المرتقبة.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الرياضية المغربية "TNT" ستنقل المباراة عبر القناة الأرضية فقط، بجانب أنها لا توجد سوى على قمر أسترا سات فضائيًا.

موعد مباراة الوداد والهلال هو يوم السبت المقبل، وتنطلق في تمام 5.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المغرب.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيخوض مواجهة مرتقبة مع فلامينجو البرازيلي في دور الأربعة، يوم الثلاثاء المقبل.