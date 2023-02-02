شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. وأسعار التذاكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، وأسعار التذاكر وما هي القنوات الناقلة.

ويلتقي الفريقان في ضيافة نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الجولة 15 من دوري روشن.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. وأسعار التذاكر

ويتأهب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض ثاني مبارياته مع النصر في الدوري السعودي، بعد المشاركة في الفوز بالجولة الماضية 1-0 أمام الاتفاق.



موعد مباراة الفتح والنصر هو السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد تلك المباراة، يقام لقاء آخر يجمع بين فريقي الاتفاق والعدالة من الجولة ذاتها، على استاد الأمير محمد بن فهد.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟ يمكن متابعة المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناتي SSC HD 1 وSSC SD 1.

كما يتيح تطبيق Shahid VIP متابعة المباراة من خلال بث مباشر عبر الإنترنت.

يمكن حجز تذاكر مباراة الفتح والنصر من خلال منصة مكاني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر في المدرجات الواقعة خلف المرميين بـ100 ريال سعودي، مقابل 150 ريالا في الواجهة، و1000 ريال في المنصة الرئيسية.

ويتربع النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على الهلال الوصيف، لكن الأخير خاض 15 لقاء حتى الآن.

في المقابل، يأتي الفتح بالمركز السادس في ترتيب دوري روشن وجمع 21 نقطة حتى الآن.