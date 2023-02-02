الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا فى الإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، بأحد فنادق محافظة الإسكندرية ضمن برنامجه الإعدادى لملاقاة الاتحاد السكندرى بمسابقة الدورى العام.

وفضل الجهاز الفنى للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة المعسكر مبكرا لفرض حالة من السيطرة والانضباط على لاعبيه من أجل استكمال مسيرة الانتصارات المحلية لتصحيح وضع الفريق الحالى الذى لا يليق باسمه وشعبيته.

وتغلب فريق الإسماعيلى على نظيره المريخ السودانى - منافس الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، برباعية دون رد وديًا فى تجربة قوية شارك فيها بدلاء الدراويش أمام المريخ الذى يعسكر فى مصر استعدادا لمواجهة الترجى بدورى الأبطال.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الإسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولى قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتى الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.