شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية بعد اكتساح الأهلى أوكلاند سيتى بثلاثية: مجرد بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك لاعب خط وسط النادى الأهلى المصرى، صورا للفريق بعد الفوز على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وفاز النادى الأهلى على فريق أوكلاند سيتى بثلاثية نظيفة فى مونديال كأس العالم للأندية.

وعلق عمرو السولية على الصور المنشورة بـ" دى مجرد البداية".



تغريدة عمرو السولية على إنستجرام

وفى سياق آخر واصل الأهلى أرقامه القياسية فى بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثامنة بالبطولة، والتى افتتحت أمس فى مدينة طنجة المغربية بلقاء الأهلى وأوكلاند سيتى فى الدور التمهيدى للبطولة، وهى المرة الأولى التى يلعب فيها الأهلى بالدور التمهيدى منذ بداية مشاركاته عام 2005.



احتفال لاعبي الاهلي بالهدف الاول

واصل الأهلى تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات فى البطولة برصيد 19 مباراة، يليه أوكلاند سيتى النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسبانى ومونتيرى المكسيكى برصيد 12 مباراة لكل منهما.

كما احتل الأهلى المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز فى البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسبانى برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسبانى الذى حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلى المركز الرابع فى قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسبانى الذى يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.



لاعبي النادي الاهلي

وعلى صعيد أرقام لاعبي الأهلي فقد تصدر حسين الشحات قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي بالأهلي مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد عشر مباريات، منها ست مباريات مع الأهلي وأربع مع العين الإماراتي، يليه كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج برصيد سبع مباريات لكل منهم، ثم علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة برصيد ست مباريات لكل منهم.