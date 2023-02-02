شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحذر لاعبى إنبى من صحوة سيراميكا مع الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه من صحوة سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعهما يوم 5 فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب يوسف لاعبيه بضرورة توخى الحذر أمام سيراميكا تحت القيادة الفنية الجديدة للتونسى معين الشعبانى، مؤكدا لهم ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، تحسن موقفهم فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويحرص يوسف على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة سموحة فى الجولة 16.

فى سياق مختلف طلب مسئولو إنبى سرعة إرسال البطاقة الدولية للأوغندى ديريك كاكوزا، لاعب منتخب أوغندا للشباب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى فى الدورى الممتاز بعد التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة.

وتعاقد نادى إنبى مع الأوغندى كاكوزا فى صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادى فالميرا اللاتفي؛ ليصبح الأوغندى خامس صفقات إنبى خلال شهر يناير وتم قيد اللاعب فى مرحلة تحت السن.

وسبق لـ كاكوزا اللعب مع منتخب أوغندا الأول، فى خمس مباريات وكذلك الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2012 بخمسة أهداف،ويأمل النادى البترولى بعد تعاقدات الشتاء فى تحسن النتائج حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر فى جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 16 لقاء.

واستغنى مسئولو نادى إنبى رسميا عن خدمات ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم حسام عرفات ومحمد المرسى ومهاب أشرف لعدم حاجة الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة طلعت يوسف لخدماتهم خلال الفترة القادمة.