شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات قضية محمود كهربا قبل جلسة الاستماع فى فيفا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد، اليوم الخميس، جلسة استماع خاصة أمام اللجنة التأديبية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلى، بعد فسخ اللاعب عقده مع الزمالك من طرف واحد والرحيل عن القلعة البيضاء.

وهناك أكثر من سيناريو خاص بقضية كهربا الأول هو تجديد عقوبة اللاعب لمدة 6 أشهر جديدة بسبب عدم دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، ووقتها سيتم استبعاد اللاعب من المشاركة فى أى مباراة رفقة الأهلى.

والسيناريو الثانى هو تحذير اللاعب بتجديد إيقافه مع استمرار موقفه الحالى بالمشاركة فى المباريات بدون عقوبة جديدة حتى نهاية فترة القيد الثالثة والمحددة بنهاية الموسم الحالى، ووقتها سيتأجل موقف اللاعب حتى نهاية الموسم لحين حل أزمة سداد الغرامة أو توقيع عقوبة جديدة عليه.

السيناريو الثالث وهو منح كهربا مهلة محددة بدفع قيمة العقوبة وحال عدم الالتزام بالسداد فى الوقت المحدد سيتم توقيع عقوبة جديدة على اللاعب.

يذكر أن كهربا تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح فريقه السابق الزمالك، وانتهت مدة الإيقاف فى 11 يناير الماضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع فريقه وتألق مع الأهلى.

ويحضر جلسة الاستماع فى سويسرا أمام اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي، محامى كهربا التونسى على عباس الخاص، والذى سيقوم بتقديم مستندات جديدة فى القضية المنظورة بالفيفا.

وتصدر اللجنة التأديبية قرارًا بعد سماع محامى محمود كهربا، ويتوقف هذا القرار بناءً على الحيثيات التى سيتقدم بها محامى اللاعب خلال الجلسة.