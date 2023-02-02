شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس 5 مواجهات ساخنة فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى، بين طامية مع النصر للتعدين، بترول أسيوط مع أسمنت أسيوط، لافيينا مع المنيا، الجونة مع الألومنيوم، وديروط مع مصر المقاصة.

وجاءت حكام مباريات اليوم فى القسم الثانى كالتالى..

السيد منير، حكم منطقة المنوفية، يدير لقاء بترول أسيوط وأسمنت أسيوط، عن الجولة 16 بمجموعة الصعيد

محمد يوسف، حكم منطقة الغربية، يدير لقاء الجونة والألومنيوم، عن الجولة 16 بمجموعة الصعيد

الدولى محمود ناجى، حكم منطقة الغربية، يدير لقاء لافيينا والمنيا، عن الجولة 16 بمجموعة الصعيد

محمود حسين، حكم منطقة بنى سويف، يدير لقاء ديروط ومصر المقاصة، عن الجولة 16 بمجموعة الصعيد

محمد على المنياوى، حكم منطقة المنيا، يدير لقاء طامية والنصر للتعدين، عن الجولة 16 بمجموعة الصعيد

ويستضيف فريق لافيينا، متصدر ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة، فريق المنيا صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، في مباراة يأمل فيها المجرى جورج كاليدى المدير الفني لفريق لافيينا في مواصلة الانتصارات والتربع على الصدارة، فيما يسعى نبيل محمود مدرب المنيا إلى تحقيق الفوز والمفاجأة بعد التدعيمات الكبيرة التي أبرمها في الانتقالات الشتوية.

ويستقبل فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، فريق أسمنت أسيوط صاحب الحادى عشر برصيد 17 نقطة، في ديربى أسيوط، ويسعى هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق بترول أسيوط إلى حسم الديربى لصالحه ومواصلة الضغط على فريق لافيينا المتصدر في انتظار أي سقوط له للانقضاض على الصدارة، فيما يأمل الإسبانى الإسباني يوسو جونزاليس مدرب فريق أسمنت أسيوط في خطف الثلاث نقاط والعودة مجددا لسكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويلتقى فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، مع فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس برصدي 22 نقطة، وطالب أحمد مصطفى بيبو لاعبو الجونة بحسم المباراة لصالحهم وتحقيق الثلاث نقاط للعودة على المنافسة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز، في المقابل يسعى طالب العيسوي مدرب الألومنيوم لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ومواصلة التقدم في الترتيب.

وفى نفس التوقيت يلتقى مركز شباب طامية مع النصر للتعدين، وديروط مع مصر المقاصة.