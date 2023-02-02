شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأهلى وأوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الأهلى نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً من أجل والتسجيل وقاد الشحات وعبد القادر ومعلول أكثر من هجمة لكن دون جدوى، ولعب الفريق النيوزيلندي بطريقة الهجمة المرتدة.

حاول الأهلي كثيراً الوصول إلى شباك الفريق النيوزيلندي ونشط أداء الأخير لكن الكرة انحصرت وسط الملعب كثيرا، وتعرض عمرو السولية لإصابة بسيطة وتلقى العلاج، وأنقذ الشناوي فرصة خطرة ضد الأهلي قبل أن يسجل حسين الشحات هدفاً رائعاً للأهلي في الدقيقة 47 من تسديدة قوية، بعدها انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي، الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف ثان، وسدد محمد شريف كرة ارتطمت بالقائم لتضييع فرصة هدف مؤكد للأهلي، وراوغ أحمد عبد القادر دفاع أوكلاند أكثر من مرة، وقاد عدة هجمات من ناحية الشمال.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة رائعة أحسن التعامل معها وأودعها في شباك بطل نيوزيلندي.

وواصل الأهلي هجماته المُتتالية على مرمى الفريق النوزيلندي مُستغلاً انطلاقات عبد القادر والشحات، وشارك بيرسي تاو بدلاً من حسين الشحات، كما شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر.

كما شارك كهربا في الدقيقة 80 بدلاً من محمد شريف وفي نفس الدقيقة شارك مروان عطية بدلاً من حمدي فتحي، ولعب الفريق النوزيلندي بطريقة دفاعية ويدفع كولر المدير الفني للأهلي ، بمحمد مجدي أفشة بدلاً من 82 بدلاً من عمرو السولية.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 86 بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من كهربا لتجد بيرسي تاو الذي أودعها في شباك الفريق النيوزيلندي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.