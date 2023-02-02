شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاسى يتوجه إلى تونس بعد تأكد غيابه عن لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل التونسى إلياس الجلاسى على موافقة الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، للسفر إلى تونس خلال الفترة الحالية، لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، خاصة أن الجلاسى لن يشارك فى اللقاء المقبل أمام سموحة، وتوجه الجلاسى إلى تونس صباح اليوم الخميس.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى، والتى تقام باستاد السويس الجديد، ويعود المصرى إلى التدريبات بمعسكره فى القاهرة استعداداً للقاء المرتقب.

ويفتقد النادى المصرى لخدمات الثنائى، إيزى إيميكا وإلياس الجلاسى فى اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسى على الإنذار الثالث.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على فريق الأمل بالنادى، والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذى يقوده فنيًّا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، والتي حضرها محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على قطاع الناشئين، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام سموحة والمقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري، وذلك بأربعة أهداف نظيفة.